Il pallavolista l effettua per lo schiacciatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pallavolista l effettua per lo schiacciatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ALZATA

Significato/Curiosita : Il pallavolista l effettua per lo schiacciatore

Con il libero (nella fase di ricezione), in quanto sovente non è molto abile in ricezione e in difesa. schiacciatore: o martello, schiacciatore-ricevitore... Disambiguazione – "alzate" rimanda qui. se stai cercando la frazione di momo in provincia di novara, vedi alzate (momo). alzate brianza (alzate fino al 1864... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Il pallavolista l effettua per lo schiacciatore : pallavolista; effettua; schiacciatore; Ivan __, pallavolista soprannominato lo Zar; Paola, forte pallavolista italiana; La battuta del pallavolista ; La effettua no i corrieri; Lo effettua il calciatore arrestando il pallone; _ poll: si effettua fuori dai seggi elettorali; Si effettua tra più opzioni; effettua le prove di laboratorio;

Cerca altre Definizioni