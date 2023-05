Un ottima alternativa alla spigola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ottima alternativa alla spigola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ORATA

Significato/Curiosita : Un ottima alternativa alla spigola

sebbene non sia mai stata proposta con motorizzazioni a gasolio in alternativa a quelle benzina. il progetto di una nuova vettura destinata a sostituire... Disambiguazione – "orata" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi orata (disambigua). l'orata (sparus aurata linnaeus, 1758) è un pesce osseo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

