Ortaggi per la parmigiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ortaggi per la parmigiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MELANZANE

la parmigiana di melanzane (anche melanzane alla parmigiana o semplicemente parmigiana) è un piatto a base di melanzane fritte e gratinate in forno con... Disambiguazione – "melanzane" rimanda qui. se stai cercando il film d'animazione, vedi melanzane - estate andalusa. disambiguazione – "melanzana" rimanda qui... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Ortaggi per la parmigiana : ortaggi; parmigiana; ortaggi per minestrone; Così sono dette erbe e ortaggi da soffritto; Gli ortaggi con i turioni; ortaggi o arancione; Gli ortaggi dalle gustose cime; Alla base della parmigiana ; Ortaggio nella parmigiana ; Si fa alla parmigiana , in realtà è un frutto; Gli ortaggi per la parmigiana ; L ortaggio ottimo cucinato alla parmigiana ;

