Ha origine da un punto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha origine da un punto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SEMIRETTA

Significato/Curiosita : Ha origine da un punto

punto di origine è un romanzo di patricia cornwell, pubblicato nel 1999. in questo libro kay scarpetta deve rinunciare alle meritate vacanze insieme al... Retta, semiretta e segmento in geometria, la semiretta è l'insieme formato da un punto su una retta data e una delle due parti in cui tale retta viene...