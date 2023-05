La organizza la Lega Pro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La organizza la Lega Pro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SERIE C

Significato/Curiosita : La organizza la lega pro

la lega italiana calcio professionistico, più comunemente nota come lega pro, è un'associazione privata non riconosciuta della quale fanno parte le società... Calcio professionistico. il campionato di serie c, colloquialmente abbreviato in serie c, è la terza serie professionistica del campionato italiano di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

