L organismo internazionale per lo sviluppo economico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L organismo internazionale per lo sviluppo economico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OCSE

Significato/Curiosita : L organismo internazionale per lo sviluppo economico

Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (in inglese international bank for reconstruction and development ibrd) o birs è un organismo internazionale... L'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (ocse) – in inglese organization for economic co-operation and development (oecd), e in francese... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

