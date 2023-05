Opera buffa di Donizetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Opera buffa di Donizetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : DON PASQUALE

Significato/Curiosita : Opera buffa di donizetti

Disambiguazione – se stai cercando l'album di guccini, vedi opera buffa (album). l'opera buffa è un genere dell'opera italiana. si sviluppò a napoli nella prima... Stai cercando il film diretto da camillo mastrocinque, vedi don pasquale (film). don pasquale è un'opera buffa in tre atti di gaetano donizetti. il libretto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Opera buffa di Donizetti : opera; buffa; donizetti; Un opera in versi; Un capolavoro dell opera buffa dell Ottocento; Quello di San Pietro è opera di Bernini; opera in versi; All opera io piace alta; Un capolavoro dell opera buffa dell Ottocento; Si gonfiano sbuffa ndo; Il West di buffa lo Bill; Li cacciava buffa lo Bill; Quadrupedi sbuffa nti; Johann Simon, compositore del 700 che fu maestro di donizetti ; Opera di Gaetano donizetti dedicata a una regina di Cipro; Il Faliero di un opera di Gaetano donizetti ; Il Faliero donizetti ano; I concittadini di donizetti ;

Cerca altre Definizioni