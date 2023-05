Movimento in mezzo tondo compiuto dal cavallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Movimento in mezzo tondo compiuto dal cavallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CARACOLLO

Significato/Curiosita : Movimento in mezzo tondo compiuto dal cavallo

Uscire dal confine della cornice. tra il 1503 e il 1504 realizzò un tondo dipinto per agnolo doni, rappresentante la sacra famiglia con altre figure. in essa... Reiter tedesco. il caracollo era una tipica tattica di queste truppe a cavallo il caracollo (dallo spagnolo caracol, "chiocciola"), anche detto chiocciola... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

