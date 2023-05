Il monte sacro agli Armeni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il monte sacro agli Armeni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARARAT

Significato/Curiosita : Il monte sacro agli armeni

Che però indica un'altra reliquia specifica, appartenente ai tesori del sacro romano impero e la cui tradizione è in parte sovrapposta a quella della... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ararat (disambigua). il monte ararat (afi: /ara'rat/; agri dagi in turco, in armeno: agirî...