Lunga trasmissione dal piccolo schermo a scopo benefico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lunga trasmissione dal piccolo schermo a scopo benefico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TELETHON

Significato/Curiosita : Lunga trasmissione dal piccolo schermo a scopo benefico

La telecomunicazione (dal greco tèle, lontano, abbreviazione tlc) è l'attività di trasmissione a lunga distanza di segnali, parole e immagini sotto forma... telethon (contrazione di television marathon) è una maratona televisiva nata nel 1965 negli stati uniti d'america su iniziativa del famoso attore jerry... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

