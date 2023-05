Locale da piccoli interventi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locale da piccoli interventi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : AMBULATORIO

Significato/Curiosita : Locale da piccoli interventi

Significa 'padri'/'sacerdoti'). il recente intervento di un imprenditore locale ha trasformato il piccolo borgo agricolo, in parte decadente, in un angolo... Una clinica, o ambulatorio, è una struttura sanitaria che si concentra principalmente sulla cura dei pazienti senza necessità di permanenza nel luogo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

