Ha la lingua sciolta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha la lingua sciolta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : CHIACCHIERONE | LOQUACE | ORATORE | PARLATORE



Significato/Curiosita : Ha la lingua sciolta

sciolto attraversa tutta la storia della poesia italiana. si trova già nel poemetto satirico duecentesco mare amoroso. ma è nel cinquecento che ha la... Greco antico: pfµ, polýphemos, letteralmente «che parla molto, chiacchierone» oppure «molto conosciuto»), è un ciclope della mitologia greca citato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Ha la lingua sciolta : lingua; sciolta; Rende la lingua rasposa; La lingua dei trovatori; La lingua parlata a lstanbul; Lo è una lingua viva; Signorina di lingua inglese; Ha la parlantina sciolta ; Lo è una comare dalla lingua sciolta ; Hanno la parlantina sciolta ; Sostanza che si dissocia in ioni se disciolta in acqua; sciolta e scoordinata come una camminata;

Cerca altre Definizioni