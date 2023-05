Si indossa in casa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si indossa in casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VESTAGLIA

Significato/Curiosita : Si indossa in casa

Una vestaglia. la vestaglia è un indumento ampio ed aperto sul davanti, da indossare sopra al pigiama per comodità o per coprirsi dal freddo.

