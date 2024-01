La definizione e la soluzione di: L incerto delle imprese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Mussolini non intendeva rischiare il suo futuro politico su un progetto incerto. il piano giunse a un livello avanzato di elaborazione e nel mese di settembre...

Iacta alea est è la frase latina che, secondo Svetonio (Divus Iulius, 32), Cesare pronunciò il 10 gennaio 49 a.C. prima di varcare il Rubicone con il suo esercito e dare inizio alla guerra civile contro Pompeo. La celebre frase, divenuta proverbiale con l'ordine delle parole mutato in Alea iacta est, viene tradizionalmente tradotta in italiano come Il dado è tratto, cioè "il dado è stato tirato", nel senso metaforico di "la decisione è presa", "la sfida è ormai lanciata". Tale espressione si cita quando si prende una decisione dalla quale non si può più recedere, per indicare che si è superato il punto di non ritorno.

Lo stesso evento storico ha ispirato un altro modo di dire, entrato nell'uso comune col medesimo significato: varcare il Rubicone, o passare il Rubicone.

Italiano

Sostantivo

alea ( approfondimento) f inv

(diritto) imprevedibilità dell'esito di un evento sottoposto alla legge della probabilità correr l'alea: sottoporsi ad un rischio eventuale

Sillabazione

à | le | a

Pronuncia

IPA: /'alea/

Etimologia / Derivazione

Dal latino alea ossia "dado"

Sinonimi

rischio, azzardo, caso, sorte, incognita, avventura, ventura

Contrari