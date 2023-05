Un giorno che può essere grasso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un giorno che può essere grasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARTEDI

Significato/Curiosita : Un giorno che puo essere grasso

Con il termine acidi grassi si indicano gli acidi monocarbossilici alifatici derivati o contenuti in forma esterificata in un grasso vegetale o animale... martedì è il giorno della settimana tra il lunedì e il mercoledì, dal latino martis dies "giorno di marte". presso gli antichi romani il martedì era il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

