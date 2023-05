Il giorno che precede la festa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il giorno che precede la festa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SABATO - VIGILIA



Significato/Curiosita : Il giorno che precede la festa

Serata maggeca). il sabato del giorno che precede la festa, ha luogo la sfilata dei comitati. essi sono nove e rappresentano ognuno la propria categoria... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sabato (disambigua). sabato è il sesto giorno della settimana (o settimo, nella settimana della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

