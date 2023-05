Un gioco simile al golf - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gioco simile al golf. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CROQUET

Significato/Curiosita : Un gioco simile al golf

Quando due contadini si lanciavano una pietra con due bastoni. un gioco simile al golf odierno è però riconducibile già nel febbraio 1297 negli attuali... Il croquet è uno sport che può essere individuale e a squadre: ogni squadra può avere al massimo quattro giocatori. questo sport fece parte dei giochi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

