Il frutto che si toglie dal fuoco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il frutto che si toglie dal fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CASTAGNA

Significato/Curiosita : Il frutto che si toglie dal fuoco

(disambigua). la mela (dal latino malum) è il falso frutto del melo (malus domestica), infatti, il vero frutto è il torsolo. il melo ha origine in asia... Relazione tra castagna e l'attrice francesca rettondini. in seguito ai problemi di salute si è poi riavvicinato alla moglie. dopo alcuni anni, castagna tornò... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Il frutto che si toglie dal fuoco : frutto; toglie; fuoco; Un frutto giallo chiaro; frutto per spremute amarognole; frutto dalla polpa verde; frutto come la susina; frutto con bacche rosse a grappoletti; Restano tutti anche a chi se li toglie ; Per toglie re lo smalto dalle unghie; toglie va il senno agli dei; toglie il ghiaccio dal frigorifero; toglie re i piselli dal guscio; Animali che sputavano fuoco ; Le sottili propaggini utili per accendere il fuoco ; Vigilavano sul fuoco sacro; Mangiafuoco le dona a Pinocchio; Per certe vivande dev essere a fuoco lento;

