Fraschini auto di un tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fraschini auto di un tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ISOTTA

Significato/Curiosita : Fraschini auto di un tempo

fraschini tipo 8 (disambigua). la tipo 8 è un'autovettura di lusso prodotta dalla isotta fraschini dal 1919 al 1924. è stata la prima automobile di serie... 1900 a milano, come società milanese d'automobili isotta fraschini & c., ad opera di cesare isotta e dei fratelli oreste, antonio e vincenzo fraschini... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Fraschini auto di un tempo : fraschini; auto; tempo; __ fraschini , lussuose auto di un tempo; __ fraschini , auto di un tempo; fraschini , lussuose auto di un tempo; La Casa auto mobilistica della Duster; Un Memo cantauto re; Si aggancia all auto mobile prima delle ferie; Cuscino salvavita dell auto ; Johann Sebastian musicista tedesco auto re di celebri fughe; Un periodo di tempo che non è più; tempo di piumini e cappotti; Jeff ricercato artista contempo raneo; La Toscana d un tempo ; È contempo raneo di Saffo;

Cerca altre Definizioni