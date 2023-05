È formata da corsi d acqua navigabili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È formata da corsi d acqua navigabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IDROVIA

Significato/Curiosita : E formata da corsi d acqua navigabili

Di milano è stata fatta da bonvesin de la riva, scrittore e poeta italiano vissuto a cavallo tra il xiii e il xiv secolo. i corsi d'acqua più importanti... Tri-interporto-boccia-l-idrovia-padova-venezia-1.40245216 ^ https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/19/news/l_idrovia_padova-venezia_un_buco_... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : È formata da corsi d acqua navigabili : formata; corsi; acqua; navigabili; È formata da pellicola e rocchetto; Ninfa trasformata nella costellazione dell Orsa; È formata da iniziali; È formata da gare di salto e di fondo; Scopa formata da frasche unite insieme; _ di Bonifacio, tra la corsi ca e la Sardegna; I percorsi dei viaggi organizzati; Lo è la corsi ca; In mezzo alla corsi a; Si vincono nei concorsi ; Inzuppati d acqua ; Piccolo corso d acqua sorgiva; acqua di profumo di Armani; Un intriso di acqua e crusca; Costosa come l acqua marina; Territori circumnavigabili ; Sistema di canali navigabili ; Si tagliano per facilitare la navigabili tà; Segna i limiti della navigabili tà;

