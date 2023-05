Fianco del corpo umano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fianco del corpo umano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ANCA

Significato/Curiosita : Fianco del corpo umano

La locuzione regioni del corpo umano identifica, nell'anatomia umana, la suddivisione topografica del corpo umano in posizione anatomica restituita ai... Disambiguazione – se stai cercando l'osso dell'anca, vedi osso iliaco. in anatomia umana, l'anca è la regione di unione fra tronco, nello specifico la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

