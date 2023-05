La fase culminante dell alta marea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La fase culminante dell alta marea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STANCA

Significato/Curiosita : La fase culminante dell alta marea

Naturali molto suggestive nell'area, tra tutte la cueva bolado e, in giornate di particolare vento ed alta marea, tende a fuoriuscire da buchi scavati con... Voce principale: cesare pavese. lavorare stanca è una raccolta di poesie dello scrittore cesare pavese pubblicata nel 1936. nella prima sezione intitolata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

