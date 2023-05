Far scoppiare un putiferio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Far scoppiare un putiferio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCATENARE

Significato/Curiosita : Far scoppiare un putiferio

Riconosciuto da winkman, il banditore, lucy fa scoppiare un piccolo esplosivo e si scatena il putiferio. arraffato lo specchio, scappano e sono inseguiti... Internazionale, un incidente diplomatico tra italia e spagna sembra stia per scatenare una guerra a livello europeo. il film è stato presentato il 17 ottobre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Far scoppiare un putiferio : scoppiare; putiferio; scoppiare ; Esplodere, scoppiare ; Lo scoppiare di una bomba; Si fanno scoppiare per divertimento; Un vero putiferio ;

Cerca altre Definizioni