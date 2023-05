Fanno del veto un evento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fanno del veto un evento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : EN

Significato/Curiosita : Fanno del veto un evento

Generalmente, l'atto di aderire a una decisione o di partecipare a un evento. il diritto di veto era riservato nell'antica roma ai tribuni della plebe per bloccare... Galiziano en – codice vettore iata di air dolomiti en – codice fips 10-4 dell'estonia en – codice iso 639 alpha-2 della lingua inglese en – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

