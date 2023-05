Lo fanno i bambini giocando - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo fanno i bambini giocando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CHIASSO

Significato/Curiosita : Lo fanno i bambini giocando

Romani come dotato di una valenza educativa: i bambini, come avevano insegnato platone e aristotele, giocando prendono contatto con la società che li circonda... Disambiguazione – se stai cercando il singolo di random, vedi chiasso (singolo). chiasso (in tedesco pias, in dialetto ticinese e in dialetto comasco ciàss)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

