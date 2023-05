In estate è legale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In estate è legale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ORA

Significato/Curiosita : In estate e legale

Solo in inverno come ora solare, e quelli che ne fanno uso solo in estate come ora legale. l'utc corrisponde in teoria a una zona la cui longitudine è compresa... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ora (disambigua). l'ora (indicata con h, dal latino hora) è un'unità di misura del tempo pari... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

