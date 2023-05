Lo era Petrarca per nascita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo era Petrarca per nascita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARETINO

Significato/Curiosita : Lo era petrarca per nascita

Disambiguazione – "petrarca" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi petrarca (disambigua). francesco petrarca (arezzo, 20 luglio 1304 –... Disambiguazione – "aretino" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi aretino (disambigua). pietro aretino (arezzo, 19 aprile 1492 – venezia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Lo era Petrarca per nascita : petrarca; nascita; Il titolo di petrarca e di Boccaccio; petrarca : Canzoniere = Boccaccio : x; Fu immortalata dai versi di petrarca ; Concittadino del petrarca ; Opera di Francesco petrarca : __ illustribus lat; Lo era per nascita san Gennaro patrono di Napoli; Lo era Caracalla per nascita ; Kal-, nome di nascita di Superman; Atto... di nascita ; Processo di nascita di montagne;

Cerca altre Definizioni