Effettuano corse in città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Effettuano corse in città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AUTOBUS

Significato/Curiosita : Effettuano corse in citta

Mattina e tarda serata, per necessità tecniche, effettuano capolinea a porta garibaldi anche alcune corse della linea s9, che normalmente effettua un percorso... L'autobus (spesso abbreviato solo in bus e noto anche come corriera) è un mezzo di trasporto automotore riservato alle persone e ai loro rispettivi bagagli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Effettuano corse in città : effettuano; corse; città; La effettuano i cor­rieri; La effettuano i corrieri; Vi si effettuano i più rapidi cambi di gomme; Le botteghe in cui si effettuano lavaggi a secco; Si effettuano spendendo meno; Tempo di corse ; Dante li percorse uno dopo l altro nell Inferno; Campo per le corse dei cavalli; Le corse con i navigatori; Indica il traguardo delle corse atletiche; La piazza centrale delle antiche città greche; città e porto del Marocco; Una città della Campania; Un cittadino siciliano; Ha binari in città ;

Cerca altre Definizioni