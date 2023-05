Fa dilatare i metalli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa dilatare i metalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CALORE

Significato/Curiosita : Fa dilatare i metalli

Originale di ciaglia. i differenti sistemi impiegati variano per il tipo di strumento usato per dilatare la trachea e creare lo stoma. i principali metodi... calore (disambigua). disambiguazione – "caldo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi caldo (disambigua). in termodinamica, il calore è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

