La definizione e la soluzione di: Difficili da portare a termi­ne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARDUI

Significato/Curiosita : Difficili da portare a termi­ne

Quest'ultimo permette la costruzione di determinati edifici particolarmente ardui, chiedendo in cambio però non necessariamente l'anima del costruttore, bensì... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

