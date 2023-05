Diede nome a un carro pieno di artisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diede nome a un carro pieno di artisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TESPI

Significato/Curiosita : Diede nome a un carro pieno di artisti

Facce secondo le loro figure (di un uomo, di un leone, di un'aquila e di un bue). il nome merkav(/b)ah (nel senso di "carro") ricorre 44 volte nel testo... tespi (in greco antico: sp, théspis; attica, vi secolo a.c. – ...) è stato un tragediografo e attore greco antico. le notizie degli antichi relative... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Diede nome a un carro pieno di artisti : diede; nome; carro; pieno; artisti; diede fama ad Altdorf; diede nome alla guerra civile statunitense; diede un Oscar alla Loren; diede nome a bei gatti; diede origine al ditale; Il nome di Bocelli; Il nome della Ginzburg; nome dato alla provincia di Foggia; Pronome dimostrativo femminile; Antico nome dell isola di Corfù; Storico motocarro della Piaggio; carro zzeria a due posti; Ha disegnato le carro zzerie di molte Ferrari; La stiva dell autocarro ; In auto e in carro zza; Visibile in pieno centro; pieno di mancanze; Un ritratto pieno di esagerazioni; Si usa come ripieno ; Quando è pieno , è gonfio; artisti ci soprammobili; Gli artisti come il dantesco Oderisi da Gubbio; Impronta artisti ca; Ispirano gli artisti ; Maniera artisti ca;

Cerca altre Definizioni