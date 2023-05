Detto latino: propheta in patria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Detto latino: propheta in patria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NEMO

Significato/Curiosita : Detto latino: propheta in patria

Nemo propheta in patria (sua) è una locuzione in lingua latina che significa: "nessuno è profeta nella [propria] patria". l'espressione vuole indicare... Alla ricerca di nemo (disambigua). disambiguazione – "finding nemo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi finding nemo (disambigua). alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Detto latino: propheta in patria : detto; latino; propheta; patria; detto dell era corrente; Il pesce di mare detto cheppia; detto : _ propheta in patria; È detto anche positrone; Giorni detto in breve; Il già latino ; Grande poeta latino ; Pregare in latino ; A voi in latino ; A voi… in latino ; Detto: _ propheta in patria; Detto: __ propheta in patria; Detto: _ propheta in patria ; Dal 1948 fu patria rca di Costantinopoli; Si varca espatria ndo; Fuggiti dalla patria ; La patria di Biden;

Cerca altre Definizioni