Un cugino lo è sempre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cugino lo è sempre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NIPOTE

Significato/Curiosita : Un cugino lo e sempre

cugino di secondo grado, è definito come il figlio del cugino del soggetto o, alternativamente, come figlio di un cugino. il cugino di terzo grado è il... Fa ricorso alle locuzioni ex fratre (nipote di fratello) o ex filio (nipote di figlio o abiatico). il/la nipote è figlio/a di fratelli/sorelle di una...