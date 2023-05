Cosmè pittore ferrarese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cosmè pittore ferrarese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TURA

Significato/Curiosita : Cosme pittore ferrarese

cosmè tura, noto anche come cosimo tura (ferrara, 1433 circa – ferrara, 1495), è stato un pittore italiano. fu il pittore di corte degli estensi, duchi... Cosmè tura, noto anche come cosimo tura (ferrara, 1433 circa – ferrara, 1495), è stato un pittore italiano. fu il pittore di corte degli estensi, duchi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Cosmè pittore ferrarese : cosmè; pittore; ferrarese; Casa francese di cosmetici; Un ricercato unguento usato in cosmetica per i trattamenti; Cosmetico per le ciglia; Cosmetico che ridà colore; Si usa in emulsioni cosmetiche per il viso; Giovanni Francesco Barbieri il pittore del 600; Lo pseudonimo di Jusepe de Ribera il pittore del 600; Hans _, pittore e scultore dadaista; Joan pittore catalano; Il nome del pittore del Sarto; Squadra ferrarese ; Polo chimico del ferrarese ; Dolce tipico del ferrarese ; Un tondo dolce di Natale ferrarese ; Tipico pane ferrarese a forma di H;

Cerca altre Definizioni