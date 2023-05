Contiene le acque d un fiume - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contiene le acque d un fiume. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ALVEO

Significato/Curiosita : Contiene le acque d un fiume

L'intera portata del fiume si esaurisce per infiltrazione o per evaporazione. la porzione di superficie terrestre dalla quale le acque meteoriche scorrono... In idrografia l'alveo (o letto) è quella parte di terreno occupata dalle acque di un corso o di uno specchio d'acqua. l'espressione letto del fiume sembra...