Si conserva affumicata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si conserva affumicata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARINGA

Significato/Curiosita : Si conserva affumicata

Caglio, fermenti lattici e sale, si conserva appeso a cavallo (da cui il nome) di una trave per l'essiccazione e si presenta, conseguentemente, sagomato... Disambiguazione – "aringa" rimanda qui. se stai cercando una figura araldica, vedi aringa (araldica). l'aringa (clupea harengus linnaeus, 1758) è un pesce... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

