Condimento per il pesce - Cruciverba

Soluzione 12 lettere : SALSA TARTARA

La salsa di pesce è un condimento derivato da pesce che ha subito un lungo processo di fermentazione. è un ingrediente essenziale in molti piatti, zuppe... La salsa tartara è una salsa bianca e densa a base di maionese con l'aggiunta di cetrioli tritati, capperi, cipolla (o erba cipollina). talvolta alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

