Conclusione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Conclusione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ESITO

Significato/Curiosita : Conclusione

Viene anche chiamato conclusione o conclusione logica dal momento che pone fine all'operazione, creando cioè la sua conclusione. in generale si usa dire... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi morte (disambigua). la morte è la permanente cessazione di tutte le funzioni biologiche che... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

