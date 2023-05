Città e porto del Marocco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città e porto del Marocco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RABAT

Significato/Curiosita : Citta e porto del marocco

Fortificato; in arabo: , agadir) è una città e porto del marocco, capoluogo della prefettura di agadir-ida ou tanane e della regione di souss-massa. si... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rabat (disambigua). rabat (in arabo: , al-riba; in berbero: , aba) è la capitale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Città e porto del Marocco : città; porto; marocco; Una città della Campania; Un cittadino siciliano; Ha binari in città ; Una città d lsraele; La città della Spagna nota per le lame; Un modesto porto ; Importante porto della Cina; Il principale aeroporto internazionale di New York; Nome commerciale di un aereo adibito al trasporto passeggeri; Vanno di porto in porto ; La capitale del marocco ; Regione africana compre sa fra marocco , Algeria e Mauritania; Città del marocco ; Sono vicine in marocco ; Albero del marocco che dà un olio;

Cerca altre Definizioni