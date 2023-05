Chiazzata come una zebra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiazzata come una zebra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STRIATA

Significato/Curiosita : Chiazzata come una zebra

Il danio zebrato o pesce zebra (danio rerio hamilton, 1822), detto anche zebrafish in inglese, è un piccolo pesce d'acqua dolce, appartenente alla famiglia... Lo striato o corpo striato (in latino corpus striatum), detto anche nucleo della base e nucleo caudale, è una componente sottocorticale del telencefalo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Chiazzata come una zebra : chiazzata; come; zebra; Maculata, chiazzata ; come il precedente; Chimerico come certi sogni; Ci mostra come siamo; Una poesia come A Zacinto di Foscolo; come dire ritmati; Una colonnina zebra ta; Lo è il mantello della zebra ; Gli zebra ti del calcio; zebra ti; Rigare... come una zebra ;

Cerca altre Definizioni