Chi semina raccoglie tempesta proverbio - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : VENTO

Significato/Curiosita : Chi semina raccoglie tempesta proverbio

«chi semina vento raccoglie tempesta» è un antico proverbio, derivato dal libro del profeta osea (versetto 8,7): «e poiché hanno seminato vento, raccoglieranno... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi vento (disambigua). in meteorologia il vento è il movimento di una massa d'aria atmosferica da un'area... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

