Chi la esercita alleva ovini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi la esercita alleva ovini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PASTORIZIA

Significato/Curiosita : Chi la esercita alleva ovini

Degli ovini e dei bovini, eccetto quello del dorso, viscere o frammisto ad ossa - deve essere intesa come una legge stringente di allah per la ribellione... Gli uomini preistorici usavano fortemente la pastorizia perché erano fondamentalmente nomadi. la pastorizia aveva un ruolo centrale nelle economie e nelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Chi la esercita alleva ovini : esercita; alleva; ovini; Arte che si esercita all aperto o in serra; L esercita il despota; Il dominio esercita to dai militari; La esercita chi comanda; esercita no un potere di spotico; Un insetto che si alleva ; alleva tori di somari; alleva menti di pennuti; Venne alleva to da Acca Larenzia; Relativi all alleva mento degli uccelli; Iniziali della Lodovini ; Mucche : bovini = pecore : _; Bovini selvatici; Insieme di ovini ; Il foro romano destinato al mercato dei bovini ;

Cerca altre Definizioni