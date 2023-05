I cavalieri di Sisto V - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I cavalieri di Sisto V. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LORETANI

sisto v, nato felice di peretto da montalto e a trent'anni felice peretti (grottammare, 13 dicembre 1521 – roma, 27 agosto 1590), è stato il 227º papa... loretani – abitanti di loreto loretani – abitanti di regione di loreto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

