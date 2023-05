Il caso latino tra acc e abl - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il caso latino tra acc e abl. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : VOC

Significato/Curiosita : Il caso latino tra acc e abl

Altri casi (dat., acc. e abl. con preposizione) si utilizza di norma il gerundivo. anche nei due casi in cui si può utilizzare il gerundio, si preferisce... Compagnie – compagnia olandese delle indie orientali volatile organic compounds – composti organici volatili 10649 voc – asteroide della fascia principale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

