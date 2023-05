La campagna presso Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La campagna presso Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AGRO

Significato/Curiosita : La campagna presso roma

Settembre 2021, dodici sono i minori ritrovati tramite la detta campagna. il settore giovanile della roma è formato da dieci squadre maschili: primavera, under... 466667°n 12.9°e41.466667; 12.9 l'agro pontino è una regione storico-geografica italiana, facente parte del lazio (tra l'agro romano e il lazio meridionale)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

