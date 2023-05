La bottiglia allungata per vini bianchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La bottiglia allungata per vini bianchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RENANA

Significato/Curiosita : La bottiglia allungata per vini bianchi

Il moscato è una famiglia di vitigni, a bacca bianca o a bacca nera, da cui si ricavano gli omonimi vini. le sue origini risalgono al bacino medio-orientale... Bottiglia renana la renana o flauto è un tipo di bottiglia da vino. prende il suo nome dalla zona di produzione del vino del reno. simile per forma e uso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

