Basato su un analisi troppo superficiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Basato su un analisi troppo superficiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : SEMPLICISTICO

Significato/Curiosita : Basato su un analisi troppo superficiale

Ricurva, il tempo stesso è un circolo» è l'opinione del nano. questa prima interpretazione è però giudicata come troppo superficiale («tu, spirito di gravità... Uno schema di interpretazione degli eventi esistenziali manicheo e semplicistico. ne scaturisce un alterco, che donnie conclude con un volgare invito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Basato su un analisi troppo superficiale : basato; analisi; troppo; superficiale; basato su ipotesi; basato su uno sbaglio; Metodo di cura basato su essenze vegetali; Spettacolo basato sulla proiezione di sagome; Abbinamento basato sui colori; Si ripetono nell analisi ; Una sostanza usata per le analisi chimiche; Accurate analisi ; Un analisi di laboratorio; Lo è la parola solamente in analisi logica; Lo sono le birre lasciate aperte troppo a lungo; Si avvicinò troppo al Sole e precipitò; Tiene i troppo tifosi fuori dallo stadio; A quest ora, purtroppo ; Lo sono i colori troppo vivaci; Un prezioso strato superficiale ; Estensione superficiale ; In modo superficiale e sciatto: alla __; Leggero e quasi superficiale ; Procurarsi una ferita superficiale ;

Cerca altre Definizioni