Baby corta camicia da notte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Baby corta camicia da notte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DOLL

Significato/Curiosita : Baby corta camicia da notte

Il baby-doll è un indumento femminile da notte, costituito da una specie di camiciola molto corta, spesso con slip coordinati e usata per dormire al posto... Significati, vedi doll (disambigua). disambiguazione – se stai cercando il calciatore tedesco, vedi thomas doll. con la parola inglese doll (it: bambola)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

