La definizione e la soluzione di: Attrezzo per sgros­sare il legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ASCIA

Significato/Curiosita : Attrezzo per sgros­sare il legno

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ascia (disambigua). l'ascia è uno strumento da taglio utilizzato per la lavorazione del legno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Attrezzo per sgros­sare il legno : attrezzo; sgros­sare; legno; Lancia l attrezzo anche a 70 m; Un attrezzo per sgrossare il legno; Un attrezzo tagliente; Getta un attrezzo sferico; Piccolo attrezzo che si salta nella ginnastica; Mosaici di legno ; La provincia di Ponte di legno ; Un attrezzo per sgrossare il legno ; Diurno legno per parquet; Un legno nero e molto pregiato;

