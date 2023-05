L apparecchio per pagare con il Bancomat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L apparecchio per pagare con il Bancomat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : POS

Significato/Curiosita : L apparecchio per pagare con il bancomat

O cibo, fornire biglietti, pagare la tariffa del parcheggio o il pedaggio stradale, ecc... carte di debito: pagobancomat (circuito di pagamento italiano)... Un pos (dall'inglese point of sale, lett. "punto di vendita") o terminale di pagamento è un dispositivo elettronico che consente di effettuare pagamenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

